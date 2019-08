Souness, ex giocatore del Liverpool, ha parlato alla stampa inglese di Lukaku, Inter e Manchester United: ''I giocatori oggi hanno tutto il potere. Pogba e Lukaku stanno fuori perché vogliono andare in un club più grande e giocare la Champions League. Ma loro già giocano per un club enorme! Lo United è un mostro: c'è sempre stato e ci sarà sempre. L'Inter non è più grande dello United. E loro dicono che la causa è l'uscita del Manchester United dalla Champions League. Ma loro sono parte del motivo per cui lo United negli ultimi anni non la vince né vi partecipa. Loro non vogliono restare? Beh, anche i loro compagni adesso non li vorranno più...''.