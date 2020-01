In terra turca, al Trabzonspor, ha cominciato da poco a mettersi in mostra mettendo a segno 4 reti e 4 assist in 9 partite. Daniel Sturridge però tornerebbe volentieri a vestire una maglia di Premier League. Secondo il Daily Mail, l'Aston Villa è particolarmente interessato all'ex-Liverpool, così come il Marsiglia pronto a portarlo in Ligue1.