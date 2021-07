Come riportato sul proprio sito ufficiale, l'ex giocatore del Liverpool Daniel Sturridge è stato invitato ad allenarsi con il Real Mallorca. L'attaccante è fermo da più di un anno a causa di una squalifica per scommesse, e nonostante non sia riuscito a trovare una squadra si è mantenuto in forma con allenamenti individuali. La squadra delle Baleari è tornata in Liga dopo il secondo posto raggiunto lo scorso anno ed è alla ricerca di rinforzi per mantenere la categoria. Toccherà ora al 31enne inglese convincere la dirigenza spagnola ad offrirgli un contratto.