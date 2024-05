Ex Milan: Braida riparte dalla Serie... C o D?

31 minuti fa



Ariedo Braida riparte dal Ravenna. Lo storico direttore sportivo ex Milan lavorerà come consulente di mercato per il club di proprietà di Ignazio Cipriani, nipote di Raul Gardini. L'imprenditore morto a 60 anni nel 1993 durante l'inchiesta giudiziaria di "Mani pulite". Nel mondo dello sport finanziò con la Montedison Il Moro di Venezia, la prima barca italiana a vincere la Louis Vuitton Cup con Paul Cayard al timone.



Dopo aver lasciato il Milan a fine 2013, Braida ha lavorato alla Sampdoria, nel Barcellona e alla Cremonese. Ora è pronto per questa nuova avventura. Il Ravenna, arrivato secondo in classifica 2 punti dietro al Carpi nel girone D della Serie D, è impegnato nei playoff per salire in Serie C: domenica pomeriggio gioca in casa contro il Lentigione, quinto in classifica.