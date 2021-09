La A.S. Sambenedettese di Roberto Renzi ha ricevuto l'ok della Figc per l'iscrizione in sovrannumero al campionato di Serie D ed entrerà a fare parte del girone F. Per quanto riguarda lo staff tecnico, l'allenatore dovrebbe essere sempre Massimo Donati (ex centrocampista di Atalanta, Milan, Parma, Torino, Sampdoria, Celtic, Bari, Palermo e Verona), cioè colui che era stato scelto per la Serie C prima che ci fosse l'esclusione. Sempre secondo il Corriere dello Sport, per quanto riguarda il ds un nome caldo è quello di Antonio Recchi.