A 35 anni e dopo averne trascorsi due in MLS con la maglia dei Miami FC, Luca Antonelli dice basta con il calcio giocato.



L'ex terzino di Milan e Genoa, nazionale azzurro in 13 occasioni, ha annunciato che la sua avventura sui campi è giunta al capolinea. “Quella negli States - ha dichiarato Antonelli al Secolo XIX - è stata una bellissima esperienza. Ora mi godo i miei figli ma voglio fare l’allenatore”



Sui modelli a cui intende fare riferimento per la sua prossima esperienza professionale Antonelli non ha dubbi: "Andrò a vedere come lavora Guardiola e mi ispirerò a Gasperini”.