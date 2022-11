L'ex trequartista brasiliano del Milan, Kakà ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "È bellissimo rivedere i rossoneri agli ottavi di finale in Champions League, vorrei venire in Italia per la sfida con il Tottenham. Il Milan ha preso la direzione giusta, mi piace il lavoro a lungo termine impostato dalla società. È una squadra divertente, verticale e molto organizzata. Pioli è stato bravissimo a dare un'identità chiara e a fare un lavoro completo e coinvolgente, così quando manca qualcuno non è un problema".



"Conoscendo Paolo Maldini, sapevo che avrebbe fatto bene qualunque cosa. È un uomo molto intelligente, competente e corretto. Meno male che ha deciso di fare il dirigente del Milan… Ci sentiamo ogni tanto. Io ho studiato, ho fatto tre corsi di gestione sportiva, una di business dello sport e uno da allenatore. E magari farò il direttore sportivo".