Offerta in arrivo per Mbaye Niang. Secondo L'Equipe, un club cinese è interessato all'attaccante franco-senegalese del Rennes, 24 anni ex Milan, Genoa e Torino. Per lui sarebbe pronto un contratto di 5 anni da 10 milioni di euro netti a stagione bonus compresi, mentre al Rennes andrebbero 25 milioni.