A volte ritornano. O quanto meno possono farlo.



Tra le idee di mercato del Genoa in vista del ritorno in Serie A ci sarebbe anche il rientro in rossoblù di Kris Piatek.



Il nome del centravanti polacco, oggi in forza alla Salernitana e portato in Italia proprio dal Grifone nell'estate 2018, dopo un buon impatto con la Serie A ed essere transitato senza troppo fortuna anche dal Milan, nelle ultime stagioni sembra essersi un po' perso.



Eppure, stando a quanto ammesso dal GM del Genoa, Andres Blazquez, in un'intervista al Secolo XIX l'ex Cracovia potrebbe davvero tornare all'antico: "Piatek ha fatto molto bene qui - ha detto Blazquez - Può tornare”.



In mezza stagione al Genoa Piatek viaggiò alla straordinaria media di quasi un gol a partita, realizzandone 19 in 21 apparizioni tra Coppa Italia e campionato.