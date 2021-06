L’ex numero 8 del Milan Jesus Suso è stato ospite sul canale Twich del celebre streamer spagnolo Ibai Llanos, con il quale ha affrontato diversi temi: dai risultati ottenuti nella scorsa stagione alla mancata convocazione per Euro 2020, dal mercato al ritorno dei tifosi allo stadio.



SUL SUO FUTURO - Offerte? Non che io sappia. Resto sicuramente… almeno credo. Non ci sarà nessun problema a meno che non mi dicano che mi vogliono vendere. La verità è che sto molto bene.



SULLA STAGIONE APPENA CONCLUSA - In Copa del Rey e in Champions abbiamo fatto bene. In campionato abbiamo fatto record di punti. Speravo di andare all’Europeo ma sono rimasto fuori dai convocati e bisogna godersi anche le vacanze.



SULLA PROSSIMA STAGIONE - Mi piacerebbe che arrivassero grandi giocatori, per poter competere con i migliori. Le big sappiamo che si rinforzeranno molto. Ma la cosa che ci manca di più sono i tifosi: il loro ritorno sarà bello anche per i giocatori perché danno un altro colore al calcio.