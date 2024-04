Ex Milan, Thiago Silva ha scelto il suo futuro: accordo col Fluminense

al termine di questa stagione, nella quale ha collezionato 32 partite ed un totale di 2651 minuti, il centrale brasiliano con un passato nel Milan dal 2009 al 2012,A riferirlo è l’edizione brasiliana di Goal.com, secondo la qualetra le parti che dovrebbe precedere l’annuncio ufficiale, atteso per i prossimi giorni.(ha vinto una Champions League nel 2021), di cui è anche capitano. Il giocatore ed il suo entourage non hanno voluto sbilanciarsi nelle ultime settimane circa il futuro del classe ‘84, che avrebbe ricevuto diverse offerte per proseguire la sua esperienza in Europa ma che alla fine avrebbe fatto prevalere le ragioni di cuore, sposando l’idea di tornare nella sua squadra di sempre, con la quale nel 2007 vinse anche una Coppa del Brasile.- Due anni più tardi, precisamente nel gennaio 2009, Thiago Silva sarebbe approdato in Italia e al Milan: dopo 6 mesi di soli allenamenti e apprendistato - i rossoneri non possedevano lo slot da extracomunitario per tesserarlo immediatamente - il giocatore brasiliano ha iniziato un’esperienza che lo ha portato a conquistare lo scudetto e la Supercoppa Italiana del 2011, per poi trasferirsi al Paris Saint-Germain, col quale ha ottenuto 25 titoli tra campionato e coppe francesi in 8 stagioni.