Ex Milan, UFFICIALE: Luiz Adriano in Turchia
Commenta per primoLuiz Adriano riparte dalla Turchia. L'attaccante brasiliano (classe 1987 ex Milan, Shakhtar Donetsk e Spartak Mosca) ha lasciato il Palmeiras firmando un contratto fino a giugno 2023 con l'Antalyaspor.
Hoş Geldin Luiz Adriano!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2022
Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/szM5eAk9nI
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