Alberto Paloschi, ex attaccante del Milan, ha giocato per Parma, Genoa, Chievo, Swansea City, Atalanta, Spal (due volte), Cagliari e Siena. Oggi, da svincolato, Paloschi ha dato ufficialmente il via alla sua nuova avventura, firmando per i bresciani del Desenzano, in Serie D.