Kevin Constant saluta. L'ex terzino del Milan, che in rossonero ha collezionato 57 presenze, tramite Instagram ha spiegato: "Per motivi personali ho preso la decisione di smettere con la mia attività di calciatore professionista. E' la decisione più difficile della mia vita ed è con molta tristezza che dico addio al calcio. Per me è tempo di dedicare tempo ai figli, alla famiglia e ai piani futuri. Lascio questo mondo per una vita semplice e vera, lontana dalle telecamere. Questa è la ragione per la quale lascio anche i social. Grazie per avermi supportato con più di 50.000 seguaci".