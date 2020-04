Hugo Armando Campagnaro si ritira dal calcio giocato. A dare l'annuncio è lo stesso ex difensore del Napoli, oggi al Pescara, in un'intervista a Tv Centro: "E' arrivato il momento di dire basta. Prima di ritirarmi, però, dovrò completare l'opera dando una mano al pescara. Non vedo l'ora di giocare, ho tanta voglia di chiudere bene il torneo e la carriera. Resterò a Pescara anche dopo il ritiro".