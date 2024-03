Ex Napoli: Cavani segna in rovesciata VIDEO. In Italia c'è un nuovo 'El Matador', tifa Roma

Trentasette anni e non sentirli. Edinson Cavani torna El Matador. L'attaccante uruguaiano ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-0 del Boca Juniors contro il Central Norte ai trentaduesimi di finale in Coppa Argentina. Il pubblico della Bombonera di Buenos Aires ha applaudito in particolare la seconda rete, segnata con una rovesciata al volo. Si tratta del suo nono gol con la maglia del Boca. Cavani in carriera ha vestito anche le maglie di Danubio, Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United e Valencia segnando 434 reti in totale.







El Matador è lo stesso soprannome dell'ex attaccante cileno Marcelo Salas e anche il nome d'arte di un rapper italiano, classificatosi al terzo posto dietro a Kid Lost e a Jelecrois nel talent show targato Netflix "Nuova Scena" con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain in giuria. Elmatadormc7 si chiama Dylan, ha 20 anni e tifa per la Roma. Nei testi delle sue canzoni ci sono parecchi riferimenti al mondo del calcio: da Dybala ad Adriano passando per Ronaldo e Kvaratskhelia.