Matteo Contini è stato l'eroe che ha portato la Pergolettese dalla Serie D alla C, ora è il momento di voltare pagina e concentrarsi sul nuovo campionato. Stasera c'è stato un incontro positivo tra l'allenatore e i dirigenti del club: la volontà di entrambe le parti era quella di andare avanti insieme anche in Serie C per provare a stupire ancora con l'ex difensore - tra le altre - di Napoli, Siena e Bari in panchina.

LA PROMOZIONE - Storia particolare la sua: a inizio stagione allenava gli Allievi Provinciali, a novembre è salito in prima squadra convincendo la dirigenza vittoria dopo vittoria. "Rimarrai per le prime due partite, poi vediamo" gli avevano detto. Ha portato la Pergolettese in C vincendo lo spareggio contro il Modena. Ed è diventato l'erore di Crema. Contini-Pergolettese ancora insieme e già a lavoro per la nuova stagione.