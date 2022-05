Angelo Paradiso di nome, ma non di fatto. L'ex centrocampista del Napoli è stato accusato di revenge porn, stalking, estorsione e diffamazione dalla sua ex, una giovane e famosa attrice. La quale, dopo una relazione durata poco tempo l'anno scorso, ha denunciato la diffusione di un video hard con contenuti sessualmente espliciti senza il suo consenso.



Inoltre Paradiso avrebbe perseguitato la donna nonostante il suo rifiuto, presentandosi a tutti i suoi appuntamenti pubblici, spacciandosi per il suo manager. Nei giorni scorsi ha subito una perquisizione da parte degli agenti della squadra mobile, che ora faranno analizzare il suo telefono cellulare con il coordinamento del procuratore aggiunto Michele Prestipino e su disposizione della pm Maria Gabriella Fazi. Per capire se il filmato incriminato sia partito dall'Iphone di Paradiso, che prima di farlo circolare avrebbe minacciato la donna.



Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Angelo Paradiso (classe 1977) oltre a quella del Napoli ha vestito le maglie di Teramo, Lecce, Cesena, Ravenna, Lucchese, Pisa, Chieti, Rieti e Poggio Nativo in Italia. Più tre esperienze all'estero con Bellinzona (Svizzera), Birkirkara (Malta) e Ibiza-Eivissa (Spagna) per poi ritirarsi dal calcio giocato nel 2010.