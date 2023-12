Sono ore difficili in casa Lavezzi. Arriva infatti una bruttissima notizia direttamente dal Sudamerica. L'ex attaccante del Napoli è stato ricoverato in ospedale, presso la Clinica Cantegril di Punta del Este, in Uruguay. Sono ancora da definire, però, le dinamiche dell'incidente.



PRIMA RICOSTRUZIONE - Stando a quanto riportano i media argentini e uruguaiani, Ezequiel Lavezzi sarebbe stato accoltellato durante una festa proprio nella città di Punta del Este. Per lui una ferita all'addome e una frattura alla clavicola. Ricoverato, dunque, d'urgenza.



LA FAMIGLIA - La famiglia del calciatore ha però smentito il motivo, facendo emergere altro. Il giornalista argentino di TycSports, German Garcia Grova, così su X: "La versione della famiglia è che, mentre cambiava una lampadina, è caduto dalla scala e ha colpito un mobile provocandosi delle ferite".