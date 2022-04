Ozan Kabak può diventare un occasione di mercato. Ex obiettivo del Milan di proprietà dello Schalke ma in prestito al Norwich, non verrà riscattato dal club inglese che sta rischiando la retrocessione in Championship e in estate può trovare un'altra sistemazione. Lo Schalke sta attraversando un momento economico complicato ed è costretto a vendere, il Norwich non lo riscatterà: così Kabak può diventare l'occasione di mercato per chi cerca un difensore.