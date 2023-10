Nonostante un contratto fino al 2028 con il Chelsea il futuro del difensore centrale Trevoh Chalobah sembra essere molto lontano dal club londinese. Il tecnico Mauricio Pochettino infatti non vede un futuro per il classe ‘99 nella sua squadra considerandolo in eccedenza rispetto agli altri centrali a disposizione e per questo il club gli ha fatto sapere di essere libero di trovare un altro club a gennaio.