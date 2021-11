Seguito in passato anche dal Napoli, Alejandro Grimaldo apre al ritorno al Barcellona. Il terzino del Benfica spiega a Mundo Deportivo: "Il Barcellona è sempre stato la mia casa e non ho intenzione di chiudere la porta a casa. Non lo nego, avrò sempre il Barça nel cuore. Sono cresciuto lì e (tornare al Barça, ndr) è uno dei miei sogni fin da quando ero molto giovane".