"Cristiano Ronaldo può giocare ad alti livelli anche fino a 40 anni". Parola di Valter Di Salvo, ex preparatore del portoghese ai tempi del Manchester United e del Real Madrid. Di Salvo, ai microfoni di Tuttosport, ha raccontato qual è uno dei segreti del giocatore della Juventus che a 34 anni è ancora il più forte del mondo insieme a Messi: "L'aspetto mentale è fondamentale, e il suo non si può paragonare a quello di altri giocatori; le sue caratteristiche gli permetteranno di segnare ancora tanto e in tutti i modi. Fisicamente sta bene, cura il suo corpo in modo maniacale".