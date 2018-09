L'ex difensore del Real Madrid Fabio Coentrao ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese Record per parlare della sua decisione di tornare al Rio Ave, il club con cui ha iniziato la propria carriera: "Volevo essere nuovamente felice dopo la delusione che ho patito per mano dello Sporting Lisbona. Mi aspettavo almeno una chiamata, visto che ho giocato lì nell'ultima stagione. Sono contento di essere di nuovo al Rio Ave, ci ho rimesso molto economicamente ma non è un problema. Sono nato povero, non ho paura di morire povero".