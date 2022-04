Guai in vista per John Carew. L'ex attaccante norvegese della Roma è stato accusato di evasione fiscale in patria, dove non avrebbe pagato circa 600mila euro di tasse negli anni tra il 2014 e il 2019, nascondendo ai controlli del fisco redditi per un totale di 32 milioni di euro.



L'ACCUSA - Il procuratore generale di Oslo, Marianne Bender ha spiegato che si tratta di un caso serio: Carew rischia fino a sei anni di carcere, il massimo previsto dalla legge in Norvegia.



LA DIFESA - Il suo avvocato, Berit Reiss-Andersen sostiene che il calciatore credeva che la sua residenza fiscale fosse nel Regno Unito e che ora è disposto a risarcire quanto dovuto.

Carew era già stato dichiarato fallito dall'Alta Corte d'Inghilterra nel 2012, l'anno del suo ritiro dal calcio giocato.