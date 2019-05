Sull'addio di Daniele De Rossi alla Roma è stato interpellato da Sky Sport l'ex terzino romanista Marco Cassetti: "Mi dispiace per quello che si è venuto a creare attorno a De Rossi. Conosco la persona e il giocatore, avrebbe fatto di tutto per finire la carriera con la maglia che ama. Questo non succederà e mi dispiace, i tifosi hanno già dimostrato e hanno detto la loro a riguardo."