L'ex difensore della Roma, ora all'Aston Villa, Lucas Digne è stato escluso dalla lista dei convocati della Francia per i Mondiali di Qatar 2022. Una delusione per lui, non per i suoi figli, che si sono lasciati andare a un'esultanza sfrenata. "Papà resta con noi", dicono, ripresi dal giocatore in un video postato su Instagram.