L'attaccante nigeriano Umar Sadiq, visto in Italia in serie A con le maglie di Roma e Bologna, è uno dei punti di forza dell'Almería, club di seconda divisione spagnola attualmente primo in classifica che punta alla promozione in Liga. Numerose squadre di categoria superiore si sono interessate all'attaccante classe 1997 tra cui il Barcellona, ma la dirigenza andalusa per lasciarlo partire chiede almeno 18 milioni di euro.