Potrebbe arrivare in panchina il primo colpo di mercato del neodirettore sportivo del Pisa Alexander Kolarov.



L'ex terzino di Inter, Roma e Lazio, da qualche giorno nominato dirigente del club toscano, starebbe provando a portare in riva all'Arno un suo vecchio compagno di squadra in giallorosso.



Tra i profili sondati da Kolarov il nome più caldo a cui affidare la guida del Pisa sembra essere quello di Daniele De Rossi. L'ex Capitan Futuro è reduce da una negativa esperienza alla Spal, ma presto potrebbe avere l'opportunità di rilanciarsi guidando un'altra formazione di Serie B andando a sostituire l'esonerato Luca D'Angelo.