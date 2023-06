Adesso è anche ufficiale: Aleksander Kolarov è il nuovo direttore sportivo del Pisa. Lo ha comunicato il club toscano: prenderà il posto di Claudio Chiellini. Questa la nota pubblicata negli ultimi minuti: "Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo ad Aleksandar Kolarov - si legge -. Terminata una lunga ed importante carriera da calciatore che lo ha visto protagonista in Club prestigiosi come Inter, Manchester City, Roma, Lazio e Stella Rossa, oltre ad aver vestito per 94 volte la maglia della Nazionale Serba, Aleksandar Kolarov ha scelto di proseguire la sua esperienza nel mondo del calcio in qualità di Direttore Sportivo. Aleksandar Kolarov ha siglato con la Società nerazzurra un accordo biennale, che avrà decorrenza dal prossimo 1 luglio 2023".