Ex Roma, UFFICIALE: Rosi ricomincia dalla Serie C

Arriva alla Torres il difensore esterno Aleandro Rosi. I rossoblù rinforzano il reparto arretrato con l’acquisto dell’esperto giocatore nato a Roma il 17/5/1987: Aleandro Rosi vanta in carriera 241 presenze in serie A (10 gol e 8 assist) con le maglie di Roma, Parma, Siena, Sassuolo, Genoa, Fiorentina, Frosinone e Crotone e 133 in serie B. Con la maglia della Roma ha firmato anche 6 presenze in Champions League. Nelle ultime 5 stagioni ha vestito da protagonista la maglia del Perugia in Serie B.