L’ex portiere della Sampdoria Vincenzo Fiorillo ha parlato ai microfoni de Il Centro di un argomento un po' particolare, la figura del mental coach nello sport e nel calcio soprattutto. Queste sono state le sue dichiarazioni:



"Ho conosciuto Civitarese tanti anni fa quando giocavo nella Sampdoria, mi ha insegnato tante cose e nel suo lavoro è molto bravo. La psicologia di un atleta mi affascina, si dice sempre che "è la testa a comandare".



In altri sport, come tennis e basket, è largamente diffusa la figura del mental coach, in Italia nel calcio siamo un po' indietro. Per come lo conosco, Civitarese ha grandi competenze, anche se non ho più contatti con lui dall'anno scorso".