Leo Sena, centrocampista brasiliano tornato in patria quest'estate dopo lo svincolo con lo Spezia per problemi fisici che gli impedivano di ottenere l'idoneità sportiva, è tornato in Brasile, al Goias. L'avventura del centrocampista è però durata giusto una manciata di settimane, prima che negli scorsi giorni il club rescindesse il contratto e lo svincolasse ufficialmente.