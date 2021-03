Dopo l’incredibile sconfitta (3-0) subita ieri sera dal Tottenham per mano della Dinamo Zagabria, che ha eliminato gli Spurs dall’Europa League, alcuni dubbi sulla qualità della rosa e sulle ambizioni della squadra sono sorti dalle parti di New White Hart Lane.



In particolare, l’ex attaccante degli Spurs, Peter Crouch, ha ipotizzato un futuro lontano dal nord di Londra per i due top players della squadra, Kane e Son, che hanno molto mercato sia in patria che all'estero.



“Meritano di giocare ad altri livelli rispetto all'Europa League. Sicuramente sono fedeli al Tottenham e personalmente spero che continuino ad esserlo, ma partite come questa non aiutano”, ha concluso amareggiato l'ex centravanti della nazionale inglese, ora opinionista a BT Sports.