Owen Hargreaves – 28 presenze fra il 2007 ed il 2011 con il Mancheser Utd e 42 con la nazionale inglese – ha parlato ai microfoni di BT Sport del mercato della sua ex squadra.



L'ex centrocampista dei Red Devils ha indicato come necessità principali gli acquisti di un centrocampista centrale e un difensore, consigliando due giocatori in particolare: il mediano del West Ham Declan Rice (valutato circa 115 milioni di euro dagli Hammers) e il difensore del Leicester Wesley Fofana.