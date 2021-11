Il giocatore giamaicano ex Watford e Crystal Palace Adrian Mariappa si trasferisce fino al 30 giugno 2022 agli australiani del Macarthur FC. Per il difensore classe '86 prima esperienza da professionista fuori dall'Inghilterra, in cui ha giocato per 168 volte in Premier League e collezionato ben 222 apparizioni in Championship.