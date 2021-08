Ezio Rossi, allenatore ex Torino, club di cui è stato anche giocatore, ha parlato di Junior Messias, nuovo trequartista del Milan e lanciato proprio dall'ex granata, nel corso della diretta Twitch di calciomercato.com: "Messias è il mio undicesimo campionato vinto, ho restituito a un ragazzo la voglia di provarci quando ormai non ci credeva più. E' un attaccante esterno che deve entrare dentro il campo, vederlo mi emoziona. Ma non dite che l'ho scoperto io, anche un cieco si sarebbe accorto delle sue potenzialità".