Una rete, quello del momentaneo 2-0, che è valso tanto per la sua Colombia. Radamel Falcao c'è sempre nei momenti importanti, la confidenza con il gol è rimasta quella degli anni più belli della carriera. Il Milan ci sta pensando concretamente, come ha confermato l'attuale responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli a Mediaset Premium: “È un grande finalizzatore, un giocatore di esperienza. Credo che la società lo abbia già contattato e che possa essere l’uomo giusto per Gattuso”.



IL PUNTO - I contatti tra Jorge Mendes, agente del giocatore, e Massimiliano Mirabelli sono continui. Il Milan vuole Falcao, il suo nome è nelle primissime posizioni nella lista di Gattuso. La trattativa con il Monaco ha subito una brusca frenata per via della difficile situazione societaria, tutto dipenderà dalle sanzioni che il massimo organismo europeo darà al club rossonero