E’ di Max Verstappen la prima pole del Mondiale di Formula 1 2021 che è scattato sul tracciato di Sakhir in Bahrain. L’olandese scatterà davanti a Lewis Hamilton staccato di 388 millesimi. Terzo parte Bottas, mentre è positivo il quarto posto strappato da Leclerc su Ferrari, con un 4° tempo a 681 millesimi da Verstappen. La Red Bull, dopo la vittoria di Abu Dhabi 2020, inizia alla grande la nuova stagione con la pole position. 8° tempo per l'altra Ferrari di Sainz che scatterà in quarta fila. Parte male l’avventura di Vettel in Aston Martin, l’ex ferrarista sarà costretto a partire dalla 18esima casella in griglia davanti al rookie Mick Schumacher.