Ancora attimi di ansia a Jeddah, dove questo weekend si corre il GP d'Arabia di Formula 1: durante le qualifiche, Mick Schumacher, il figlio del grande pilota tedesco della Ferrari, ha schiantato la sua Haas contro le barriere mentre stava viaggiando ad oltre 250 km/h. Fatale, nella dinamica dell'incidente, il tocco sul cordolo che ha fatto alzare la VF-22 che è diventata ingovernabile.



BUONA NOTIZIA - La stessa Haas, tramite un tweet, ha dato aggiornamenti sullo stato di salute del pilota: "Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dall'auto e attualmente in viaggio verso il centro medico. Fisicamente è in buone condizioni, ma verrà trasportato in elicottero in ospedale per un check up precauzionale".