Iniziano oggi gli ottavi di finale di FA Cup, in scena in serata. Inaugura il Brighton di Roberto De Zerbi in casa dei cadetti dello Stoke, chiude la serata del martedì il Man City di Guardiola a Bristol. Il Leicester riceve il Blackburn, mentre il Fulham ospita il Leeds. Di seguito il programma completo.



Stoke - Brighton (ore 20.15)

Leicester - Blackburn (20.30)

Fulham - Leeds (20.45)

Bristol City - Manchester City (21.00)