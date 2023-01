Dopo il successo del Manchester City contro l’Arsenal e le sfide di ieri, si torna in campo in Inghilterra con le gare valide per i sedicesimi di finale della FA Cup: il match più interessante del weekend è senza dubbio Brighton-Liverpool, la sfida tra Roberto De Zerbi e Jurgen Klopp: finisce con un'altra vittoria dei Seagulls dopo quella in campionato, 2-1 firmato da Dunk e Mitoma che ribaltano il vantaggio iniziale di Elliott. Gli ultimi due incroci di FA Cup vedono le sfide tra Stoke City e Stevenage (3-1), e Wrexham contro Sheffield United sempre domenica alle ore 17.30.



ore 14.30 Brighton-Liverpool 2-1

ore 15 Stoke City-Stevenage 3.1

ore 17.30 Wrexham-Sheffield United