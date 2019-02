Chelsea contro Manchester United, Maurizio Sarri contro Ole Gunnar Solskjaer, Gonzalo Higuain contro Paul Pogba. Questa sera, alle 20.30, a Stamford Bridge, vanno in scena gli ottavi di finale di FA Cup tra i Blues e i Red Devils, alla ricerca di un posto ai quarti, alla ricerca di un'occasione per risollevare una stagione.



I NUMERI - In finale lo scorso anno, si incontrano in FA Cup per la sedicesima volta in 111 anni. Il Chelsea, in casa, ha una buona tradizione con i top team della Premier League, visto che negli ultimi 10 anni hanno sempre e solo vinto; il Manchester United, però, arriva da un'importante vittoria in questa competizione, visto che hanno eliminato un altro club londinese, vincendo per 3-1.



I SINGOLI - Gonzalo Higuain, dopo i due gol all'Huddersfield, cerca nuove gioie davanti ai tifosi del Chelsea; Alexis Sanchez, in gol nell'ultimo turno, invece vuole riconquistare completamente i fan dello United.



CHELSEA-MANCHESTER UNITED 0-0 LIVE



Formazioni Ufficiali:



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Higuain, Hazard.



Manchester United: Romero; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Ander Herrera, Matic, Pogba; Mata, Lukaku, Rashford.