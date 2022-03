Il Chelsea cambia idea riguardo al fatto di giocare i quarti di finale di FA Cup in programma sabato contro il Middlesbrough a porte chiuse per "questioni di integrità sportiva". Dopo un colloquio fra la federazione inglese e il Chelsea, il club ha deciso di ritirare la richiesta di giocare a porte chiuse la sfida. La FA rimane in contatto con il Chelsea, la Premier League ed il governo inglese per trovare una soluzione per permettere ai tifosi del Chelsea e quelli del Middlesbrough di assistere alla gara a Stamford Bridge, pur garantendo il rispetto delle sanzioni.