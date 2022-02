Serata di FA Cup in Inghilterra, si giocano i sedicesimi di finale: tutto facile per il Manchester City di Guardiola, che travolge 4-1 il Fulham, mentre il Chelsea supera solo ai supplementari il Plymouth. Ok anche l'Everton e il West Ham all'ultimo respiro (pareggia al 91' e trova il gol vittoria al 121'), fuori i Wolves. Vince il Tottenham con doppietta di Kane, debuttano Kulusevski e Bentancur (ammonito) arrivati dalla Juventus l'ultimo giorno di mercato.



Chelsea-Plymouth 2-1 dopo i supplementari

8' Gillesphey (P), 41' Azpilicueta (C), 105+1' Alonso (C).



Kidderminster-West Ham 1-2 dopo i supplementari

19' Penny (K), 90+1' Rice (W), 120+1' Bowen (W).



Crystal Palace-Hartlepool 2-0

4' Guehi (C), 22' Olise (C).



Everton-Brentford 4-1

31' Mina (E), 48' Richarlison (E), 54' rigore Toney (B), 62' Holgate (E), 90+1' Townsend (E).



Huddersfield-Barnsley 1-0

19' Holmes (H).



Manchester City-Fulham 4-1

4' Carvalho (F), 6' Gundogan (M), 13' Stones (M), 53' rigore Mahrez (M), 57' Mahrez (M).



Peterborough-QPR 2-0

25' Ward (P), 72' Jones (P).



Southampton-Coventry 2-1 dopo i supplementari

22' Gyokeres (C), 63' Armstrong (S), 112' Walker-Peters (S).



Stoke-Wigan 2-0

14' Maja (S), 62' Brown (S).



Wolves-Norwich 0-1

45+1' McLean (N).



Cambridge United-Luton 0-3

16' Burke (L), 23' Mendes Gomes (L), 88' Muskwe (L).



Tottenham-Brighton 3-1

13' Kane (T), 24' Emerson Royal (T)., 63' Bissouma (B), 66' Kane (T).