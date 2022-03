FA Cup in scena. Questa sera alle 21.15 a Liverpool, stadio Goodison Park, si affrontano l’Everton e il Boreham Wood, nel match valido per gli ottavi di finale della coppa inglese. I padroni di casa sono fermi al 17esimo posto in Premier e reduci da due sconfitte consecutive, oltre a non vincere dal 12 febbraio. Gli ospiti invece si trovano al 4° posto nella National League inglese, la quarta serie, e cercano l'impresa clamorosa.