Prosegue la grande stagione del Brighton di Roberto De Zerby, che battendo nettamente il Grimsby per 5-0 si qualifica per la semifinali di FA Cup: gara senza storia, con The Seagulls in gol con Undav al 6', Ferguson al 51' e al 70', March all'82' e Mitoma al 90'. Ora affronterà la vincente di Manchester United-Fulham, in programma alle 17.30.



CITY-SHEFFIELD - L'altra semifinale vedrà lo Sheffield United opposto al Manchester City: battuto 3-2 il Blackburn con i gol di McBurnie, Doyle e l'autorete di Gallagher, inutili i centri di Brereton e Szmodics.