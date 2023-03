Dopo la settimana di coppe europee e l'anticipo di ieri, continua oggi con cinque partite la 28esima giornata di Premier League. Posticipata Liverpool-Fulham per i quarti di finale di FA Cup, alle 16 tocca al Tottenham di Antonio Conte, che deve difendere il quarto posto sul campo del Southampton ultimo in classifica. Stesso orario per il Brentford, che continua la lotta per l'Europa ospitando il Leicester che invece è impegnato in quella per non retrocedere, così come è un'infuocata sfida salvezza quella tra Wolves e Leeds, mentre il Bournemouth terzultimo va sul campo dell'Aston Villa ormai tranquillo. Alle 18.30 invece tocca al Chelsea di Graham Potter, qualificato ai quarti di Champions ma indietro in campionato, con il decimo posto a quota 37 e 7 punti di distacco dall'Europa: obiettivo la terza vittoria di fila, contro l'Everton a un solo punto dalla zona rossa.