FA Cup, il City vede il treble inglese: quote rasoterra per Guardiola nella finale contro lo United

un' ora fa

1

Sarà derby di Manchester in finale di F. A. Cup. L’appuntamento è a Wembley, per un replay dello scorso anno, quando la spuntò Guardiola per 2-1 grazie ad una doppietta di Gundogan. Il trofeo consentirebbe ai Red Devils di qualificarsi all'Europa League, missione fallita in Premier, mentre i Citizens completerebbero il "treble domestico" dopo campionato e Carabao Cup. Gli esperti di Sisal non hanno dubbi: City strafavorito a 1,18, United lontano a 5. Cambia poco nelle quote dei novanta minuti: su 888sport prevale a 1,30 la vittoria di Guardiola, mentre Ten Hag insegue a 9; il pari, con conseguenti tempi supplementari, paga 5,80. Neanche i precedenti di quest’anno sorridono allo United, che ha perso 3-0 e 3-1 in Premier. I bookie pensano ad un altro Over, in lavagna a 1,40 contro il 2,70 dell’Under. I protagonisti nelle due sfide stagionali sono stati Phil Foden e Erling Haaland, autori di tre gol ciascuno: un centro in finale del norvegese paga 1,65, mentre si sale a 2,75 per l’inglese. Sponda United, fari puntati su Rasmus Hojlund, offerto a 4,50.