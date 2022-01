Non solo Premier League, in Inghilterra campionato sospeso per dare spazio alla coppa nazionale, la prestigiosa FA Cup, con il programma dei 32esimi di finale che ha visto in campo anche alcune big. Tocca al Liverpool di Klopp, al Tottenham di Conte, all'Arsenal di Arteta ma anche a West Ham-Leeds e Wolverhampton.



Ecco il programma delle gare di oggi:



h 13.30 Luton-Harrogate 4-0

h 15 Cardiff-Preston 2-1 dts

h 15 Charlton-Norwich 0-1 - 79' Rashica (N)

h 15 Liverpool-Shrewsbury 4-1 - 27' Udoh (S), 34' Gordon (L), 44' e 90+3' Fabinho (L), 78' Firmino (L),

h 15 Stoke-Leyton Orient 2-0

h 15 Tottenham-Morecambe 3-1 - 33' O' Connor (M), 74' Winks (T), 85' Lucas Moura (T), 88' Kane (T)

h 15 West Ham-Leeds 2-0 - 34' Lanzini (W), 90+3' Bowen (W)

h 15 Wolves-Sheffield United 3-0 - 14' e 80' Podence (W), 72' Semedo (W)

h 18.10 Nottingham-Arsenal 0-0